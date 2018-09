En plein match des jeunes de moins de 13 ans, un éducateur du club de Saleilles a été frappé par trois hommes armés de marteaux, de chaînes en fer et de battes de baseball.

L'éducateur a été touché au dos et à l'épaule

Les témoins parlent d'une "scène ultra violente". Samedi, à Rivesaltes, alors que les moins de 13 ans de Saleilles affrontent ceux de St Laurent de la Salanque, l'éducateur du Saleilles OC a été violemment frappé par trois hommes armés de marteaux, de battes de baseball et de chaines en fer.

Les enfants "terrorisés et en larmes"

L'éducateur a reçu plusieurs coups au dos et à l'épaule avant de réussir à s'enfuir. Les enfants, eux, "terrorisés et en larmes", ont trouvé refuge avec certains parents dans les buissons qui bordent le stade. Heureusement, aucun d'entre eux n'a été blessé.

D'après nos informations, cet éducateur était intervenu un peu plus tôt dans l'après-midi lors du match entre Saleilles et Rivesaltes pour séparer deux joueurs adverses, prêts à en venir aux mains. L'éducateur de Saleilles, avec son homologue de Rivesaltes, a dû ceinturer l'un des deux jeunes. La rencontre avait ensuite repris et était allée à son terme.

Au moins deux interpellations

Sauf que le jeune joueur de Rivesaltes a ensuite téléphoné à des membres de sa famille en expliquant "avoir été étranglé". "Son père et deux autres individus" ont ensuite rappliqué. D'après nos informations, deux des trois hommes recherchés ont été interpellés par les gendarmes.

Le président du club de Saleilles, François Galens est encore sous le choc : "Ça fait quinze ans que je suis au club, je n'avais encore jamais vu ça. Nos joueurs sont encore sonnés. On est tous bénévoles, nous ne sommes pas formés pour faire face à ce genre de situation."