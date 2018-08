Au nord de l'Yonne, on se mobilise pour aider une apicultrice. L'exploitation de Christine Busson à Fouchères a été dévastée par un incendie mardi 14 août . Elle a perdu son matériel et sa récolte. Une collecte est lancée sur internet

Auxerre, France

Mardi dernier, le destin de Christine Busson a basculé. Cette apicultrice de 58 ans a vu son corps de ferme où été entreposé son miel et son matériel, partir en fumée. L'incendie a été provoqué par un brûlage de végétaux mal maîtrisé hors de son exploitation. Elle n'a aucune responsabilité dans le sinistre mais elle en subit les conséquences.

Une course contre la montre

Elle est partie de zéro, il y a 8 ans pour créer cette miellerie, La ferme aux abeilles. Elle s'est construite une clientèle grâce entre autre chose aux marchés à la ferme qu'elle organise sous sa remise chaque été, mais aujourd'hui tout est remis en question. Les assurances vont l’indemniser mais dans combien de temps?

Le matériel, les palettes de pots et le stock de miel ont été détruits dans l'incendie. © Radio France - Thierry Boulant

Depuis le sinistre, elle est engagée dans une course contre la montre. Elle vend son miel en direct et si elle ne peut pas fournir ses clients rapidement, elle craint qu'ils partent voir ailleurs.

Je suis touchée par tant de solidarité - Christine Busson

Des amis ont créé une cagnotte solidaire sur internet pour l'aider à reprendre le plus vite possible son activité. Un geste parmi d'autres témoignages de soutien qui apporte à Christine Busson un peu de réconfort : "J'ai reçu beaucoup de messages de soutien" raconte l'apicultrice,"Il y a aussi les agriculteurs autour qui sont arrivés, ce qui m'a beaucoup touché . Ils m'ont proposé leurs tracteurs et leurs bras. C'est ce qui me permet de tenir encore. Parce que seule dans la journée, je regarde les poutres qui continuent à se consumer et _c'est dur._"

Le plus beau dans cette histoire, c'est que ses clients ont été les premiers à proposer leur aide quand Ghislaine Cabaret , une ami de l'apicultrice, leur a annoncé l'incendie par mail: " j'ai eu beaucoup de retour" explique-t-elle, "on me demandait: comment peut-on l'aider? et certains m'ont proposer de faire une cagnotte sur internet, sur le site Leetchi.com."

La cagnotte solidaire se chiffre pour le moment à 2700 euros. Une somme qui peut aider Christine Busson à voir venir et à relancer son activité, le temps que les assurances fassent leur travail. En attendant, elle s'est lancée un défi: organiser un marché à la ferme le 22 septembre, dans tout juste un mois.