Élan de solidarité pour le garage ravagé par l'incendie de Castagniers

Des habitants de Castagniers (Alpes-Maritimes) se mobilisent pour venir en aide au garagiste installé dans la commune depuis 43 ans et qui a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé 120 hectares de végétation lundi dernier.

Il ne reste que des cendres du garage du Mouriez, au bas de la colline noircie qui plonge sur le fleuve du Var.

Lundi et mardi les flammes ont brûlé des broussailles et des pins et ont approché de nombreuses habitations sans faire de blessé. L'un des plus violents incendies depuis 2003 dans les Alpes-Maritimes, a mobilisé 450 pompiers et une dizaine d'appareils aériens. Le feu a notamment détruit le garage du Mouriez qui borde la nationale qui rejoint Nice, située à 15 kilomètres au sud.

Depuis mardi, des riverains de Castagniers viennent rencontrer le propriétaire, Maurice Giovannicci, et son fils Aurélien qui veut reprendre la société. Ils viennent pour les soutenir et discuter.

Des garagistes anonymes de Mandelieu-la-Napoule, de Contes, du Val Fleury m'ont prêté un terrain et des locaux pour mettre les voitures. Mes six employés, malgré le chômage technique, ont décidé de nettoyer les cendres. Des clients m'appellent de Roumanie, du Canada, de Sardaigne, explique Maurice Giovannacci, 65 ans, le propriétaire. Je suis surpris. Un événement même local est vite connu dans le monde entier."

Un ancien client, Cyril Marrot, a même lancé une cagnotte solidaire en ligne sur le site Leetchi : "Mouriez Solidarité".