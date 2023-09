Un élève agressé au couteau devant le lycée de Céret, un autre élève en garde à vue

Alors qu’il descendait du bus scolaire, un élève a été violemment agressé ce jeudi matin vers 8 heures, à proximité du lycée public Déodat-de-Séverac de Céret. Le jeune homme de 18 ans a reçu un coup de couteau dans le ventre. Il a été conduit immédiatement à l’hôpital. Ses jours ne seraient pas en danger.

Rapidement arrivés sur les lieux, les gendarmes ont procédé à l’interpellation d’un autre élève. Suspecté d’avoir porté le coup de couteau, ce mineur a été placé en garde à vue. À ce stade, on ne connaît pas les circonstances ni les motivations de cette agression.

L’événement a provoqué un vif émoi auprès des lycéens, notamment ceux qui ont assisté à la scène. Une cellule d’écoute psychologique a été rapidement ouverte au sein de l’établissement, pour les élèves et les personnels qui en auraient besoin. Les services de l’académie ont également procédé à la sécurisation de l’établissement et lancé une procédure de sanction. D’ores et déjà, l’auteur présumé du coup de couteau n’est plus autorisé à pénétrer dans l’enceinte du lycée.

La semaine dernière, une agression au couteau s’était déjà produite au collège Pons de Perpignan : un élève de 14 ans avait été blessé au cou par un camarade, dans l’enceinte de l’établissement.