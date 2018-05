Le pire a sûrement été évité ce vendredi matin au collège des Seize Fontaines de Saint-Zacharie, dans l'ouest Var. Pendant la récréation, un élève de 5e a fait un malaise cardiaque. L'équipe pédagogie, la CPE et une surveillante lui ont porté les premiers secours et l'ont ramené à la vie.

Saint-Zacharie, France

Ce matin au collège des Seize Fontaines de Saint-Zacharie, dans l'ouest Var, les élèves et l'équipe pédagogique ont eu une grosse frayeur. Un élève de cinquième a fait un malaise cardiaque. Il s'est écroulé au milieu de la cour alors qu'il était avec ses copains. L'équipe pédagogique, la CPE et une surveillante notamment, ont immédiatement pris en charge l'élève et lui ont porté les premiers secours : massage cardiaque et bouche à bouche qui l'ont ramené à la vie.

Pris en charge rapidement par les pompiers, l'adolescent a été transporté par hélicoptère vers l'hôpital de La Timone à Marseille.