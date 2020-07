Un élève de l'école de police de Saint-Malo sauve un homme de la noyade

Il était au bon endroit au bon moment. Guislain est à l'école de police de Saint-Malo depuis janvier dernier. Mercredi 24 juin vers 22h, il passe sur le Sillon après une soirée entre amis.

"J'aperçois un attroupement de personnes le long du Sillon et un homme qui fait des gestes et qui siffle en direction du large depuis la plage" raconte le jeune homme. "Quand je m'approche, je vois un homme en difficulté à environ 50 mètres du rivage".

Guislain a une combinaison de plongée sur lui. Très vite, il l'enfile et sans réfléchir, il se jette à l'eau.

"La personne ne parlait pas très bien français, c'était difficile de se faire comprendre. En plus, elle était alcoolisée donc on s'est un peu battu dans l'eau" explique Guislain. "Au bout d'un moment, j'ai réussi à l'attraper et à le rapprocher du bord mais il m'a à nouveau échappé et a coulé... Il est ensuite réapparu près du Sillon dans le ressac où les vagues viennent frapper la digue".

Le jeune élève gardien de la paix ne se décourage pas. Il arrive à empoigner l'homme sous les bras et lutte contre les vagues. "A chaque vague, il fallait se cramponner et encaisser la vague contre la digue et quand la vague repartait il fallait se rapprocher de l'escalier et ainsi de suite à chaque vague" se souvient Guislain.

Au bout de 10 minutes, Guislain sort enfin l'homme de l'eau. Il est en vie. Les pompiers le prennent alors en charge. Le jeune homme de 29 ans rentre dans son école de police sans rien dire.

Ce sont les pompiers de Saint-Malo qui ont tenu à le féliciter et qui ont écrit une lettre à ses instructeurs pour dire que sans son intervention l'homme se serait sans doute noyé.

Guislain estime lui avoir fait son devoir de futur gardien de la paix.