Un élève de l'école nationale de police de Saint-Malo se tue dans un accident de la route, dans la Manche

Un élève de l'école nationale de police de Saint Malo, est mort, lundi soir, dans un accident de la route, à hauteur de Tanis, près de Pontorson dans la Manche. La victime avait 24 ans et se rendait à l'école avec un autre élève de la 262ème promotion, qui a lui été blessé, mais dont les jours ne sont pas en danger, indique une source policière. Peu avant 21h30, la voiture a percuté un poids-lourd par l'arrière sur la Nationale 175, dans le sens Avranches-Pontorson.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur a réagit ce mardi après midi. "Mes pensées vont à la famille et aux proches du jeune décédé. J’apporte tout mon soutien au second élève blessé", écrit-il dans un message publié sur Twitter. Le syndicat Alliance Police Nationale adresse de son côté ses "sincères condoléances à sa famille et une pensée à sa section de la 262ème promotion".