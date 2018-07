Un élève de l’Ecole Nationale de Ski et de l’Alpinisme de Chamonix est décédé ce mardi après une chute d’une trentaine de mètres lors d’un exercice d’escalade. L’accident s’est produit de l’Aiguille du Génépi. La victime avait 30 ans et était originaire de Haute-Savoie.

Haute-Savoie, France

La série noire se poursuit en en montagne. C’est le 8e accident mortel en un peu plus d’une smeaine en Haute-Savoie. Ce lundi en début d’après-midi, un élève de l’ENSA (Ecole Nationale de Ski et de l’Alpinisme) de Chamonix qui participait à un exercice d’escalade a fait une chute de plus de 30 mètres. Agé de 30 ans et originaire de Haute-Savoie, il est décédé sur le coup. L’accident s’est produit sur un itinéraire classique situé dans le secteur de l’Aiguille du Génépi au-dessus d’Argentière.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime évoluait avec un groupe d’élèves de l’ENSA. Ils étaient encadrés par un instructeur. Le PGHM de Chamonix a été chargé de l’enquête. Il s’agit du 8e décès en montagne en un peu plus d’une semaine en Haute-Savoie.