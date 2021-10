Un élève du collège Henri IV à Nay décède des suites d'un malaise en cours de gym

Les pompiers des Pyrénées-Atlantiques ont été alertés en fin de matinée pour intervenir à Nay, au collège Henri IV. "Un élève en classe de 4ème aurait fait un malaise pendant le cours de gym" explique le maire de la commune Bruno Bourdaa. Ensuite l'adolescent aurait été emmené à l'infirmerie par deux camarades et l'enseignant d'EPS. À ce moment-là, son état était stable mais il s'est ensuite dégradé. Les pompiers sont intervenus vers 11h30 et ont réalisé un massage cardiaque sur l'enfant.

Son état empirant, c'est l'hélicoptère qui a été appelé pour transporter en urgence l'élève vers le centre hospitalier de Pau. L'adolescent est décédé des suites de son malaise, confirme le parquet de Pau. Le maire de Nay explique que le principal de l'établissement scolaire avait fait en sorte de neutraliser tous les départs pour que l'hélicoptère puisse intervenir le plus rapidement et le plus efficacement possible. C'est après que les collégiens ont pu sortir à l'heure du déjeuner pour rentrer chez eux ou pour retrouver leurs parents selon les cas de figure. Une cellule psychologique pourrait être mise en place dès jeudi matin pour le personnel et les élèves.