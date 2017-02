Un élève du lycée Picasso de Perpignan jette des pierres sur un prof en plein cours

Mardi, en plein cours, un élève du lycée Pablo Picasso de Perpignan a lancé des pierres sur un enseignant. Le prof de construction mécanique n'a heureusement pas été blessé. Les enseignants dénoncent "un climat de violence".

Un enseignant de construction mécanique a été la cible de jets de pierres lors d'un de ses cours mardi au lycée Pablo Picasso de Perpignan. Heureusement les cailloux lancés par un élève n'ont heurté "que" le tableau de la classe. Personne n'a été blessé.

En réaction, mercredi, une partie des enseignants du lycée se sont rassemblés pour réclamer plus de moyens et dénoncer un climat de violence au sein de l'établissement. D'après eux, les insultes, les menaces et les intrusions se multiplient ces derniers mois.

Nicolas Ribo, prof au lycée Picasso et représentant de la CGT Educ'action dans les Pyrénées-Orientales

Une assemblée générale est prévue après les vacances scolaires le 20 février prochain au lycée pour décider d'éventuelles actions à mener.