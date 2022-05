Un élève de 15 ans se suicide en sautant du troisième étage au lycée Bellevue du Mans

Un élève transgenre de 15 ans s'est suicidé ce vendredi matin en se jetant du troisième étage du lycée Bellevue, au Mans. Une cellule psychologique a été mise en place pour venir en aide aux élèves et aux personnels très choqués par ce décès.

Un élève du lycée Bellevue, au Mans, s'est tué ce vendredi matin en sautant du troisième étage d'un bâtiment de l'établissement situé dans la partie externat. Selon une information du Maine Libre, confirmée par un reporter de France Bleu Maine sur place, les faits se sont produits autour de 10 heures, sur le temps de pause des élèves. Malgré l'intervention des secours, l'élève de 15 ans est décédé a confirmé la directrice de cabinet du préfet de la Sarthe. D'après des camarades rencontrés sur place, la transition de genre à laquelle iel aspirait suscitait des tensions avec sa famille.

Les cours ont été banalisés pour la journée et de nombreux élèves, très choqués, ont préféré rentrer chez eux en fin de matinée. Une cellule psychologique composée de médecins, infirmiers et psychologues a été mis en place et restera active "aussi longtemps qu'il le faudra" selon le directeur académique de la Sarthe.