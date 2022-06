Un éleveur de chèvres face à Enedis au tribunal judiciaire de La Rochelle

Cela va bien au-delà du simple tapage nocturne. Ce mardi 14 juin, une audience avait lieu au tribunal judiciaire de La Rochelle (Charente-Maritime) pour "trouble anormal de voisinage". Dans ce dossier, ça n'est pas une sono qui est en cause, mais un transformateur électrique. Un éleveur de chèvres, installé à Ciré-d'Aunis, non loin de Rochefort, soupçonne cet objet d'être défaillant, et surtout d'avoir eu de graves conséquences sur la santé de son troupeau, près de 350 chèvres. Il a donc attaqué Enedis, propriétaire de l'équipement, en justice. L'entreprise dément formellement. L'éleveur lui a tout perdu, après huit ans de descente aux enfers.

L'histoire commence en 2011, peu après le passage de la tempête Xynthia sur notre littoral. Tempête aux conséquences dramatiques : des personnes ont perdu la vie. Du matériel a aussi été endommagé, dont, peut-être, ce fameux transformateur électrique. Dès lors, la santé des chèvres de cet éleveur décline. En quelques semaines, c'est une hécatombe. Certaines meurent, celles qui restent en vie sont malades, leur lait devient impropre à la consommation, et invendable. Un engrenage qui va durer pendant près de huit ans.

Une "descente aux enfers" dont l'éleveur peine à se relever

Pendant tout ce temps, l'éleveur cherche à comprendre ce qu'il se passe. "Son vétérinaire vient plusieurs fois, constate les dégâts. Il évacue l'hypothèse d'un virus, d'une maladie", raconte à l'audience son avocate, Nadine Mélin, du barreau de Paris. "Jamais je n'aurais pensé que cela puisse venir d'un équipement électrique", avoue l'éleveur. Il fait le lien en 2019, quand ce transformateur est changé, pour une toute autre raison. "Très rapidement, j'ai constaté que mon troupeau allait mieux, reprenait vie, je n'en revenais pas, je ne comprenais pas", se souvient-il.

"Ce lien a été fait tard", reconnaît son avocate. Nadine Mélin a joint tous les documents qu'elle a pu au dossier, les témoignages du vétérinaire, de spécialistes, également une brochure du ministère de l'Agriculture, sur les conséquences de ces courants parasites sur les animaux, publiée en 2000. Autant d'arguments rejetés par la partie adverse, représentée par Lucile Asselin : "Les preuves de cause à effet ne sont pas apportées. L'hypothèse d'Enedis c'est de dire qu'aucune défaillance n'a été démontrée. Il reste d'autres causes possibles."

L'éleveur a-t-il raison ? Ou bien est-ce Enedis ? C'est maintenant à la magistrate de trancher, le jugement a été mis en délibéré au 29 juillet. Ce passage dans un tribunal, c'est quelque part le dernier espoir de cet éleveur, qui peine à se relever après ses huit longues années. Aujourd'hui, son troupeau est en bonne santé, mais n'est pas encore complètement reconstitué, "cela prend du temps", regrette-t-il. Son GAEC (Groupement agricole d'exploitation en commun) est en redressement judiciaire.