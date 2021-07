Un éleveur de Dordogne dénonce des mutilations sur deux de ses vaches

C'est une information France Bleu Périgord, un éleveur de Dordogne dénonce sur France Bleu Périgord des mutilations subies par deux de ses vaches Parthenaise la semaine dernière. Daniel a retrouvé ses animaux blessés dans un de ses champs de Saint-Martin-le-Pin, près de Nontron. Les bêtes ont été soignées mais l'agriculteur périgourdin est choqué.

ATTENTION IMAGES CHOQUANTES CI-DESSOUS

Deux vaches blessées aux queues

C'est en se rendant dans son champ lundi matin que Daniel découvre les premiers sévices à Saint-Martin-le-Pin. Le bout de la queue d'une de ses génisses a été coupé. Le lendemain, la mère de la génisse sur le point de vêler, est à son tour victime de mutilations. Plus de la moitié de sa queue a été écorchée, la peau découpée et retirée nettement. Daniel a également remarqué une grosse entaille de deux centimètres un peu plus haut sur la queue. Daniel se rend chez les gendarmes qui se déplacent sur les lieux pour prendre des photos. L'éleveur a porté plainte.

En septembre 2018, une des vaches de Daniel avait été tuée en bordure de route d'une balle dans la tête.

Les vaches ont été mutilées au niveau de la queue. L'une va perdre la sienne selon l'éleveur - Daniel D.

L'éleveur a porté plainte. - Daniel D.

Une attaque forcément humaine ?

L'éleveur est persuadé que ces mutilations est l'œuvre d'une main humaine. Sa théorie est confirmée par son vétérinaire : "Il m'a dit que si c'était un animal, la coupe ne serait pas aussi nette !" Cette affaire rappelle forcément le mystère des chevaux mutilés. Des centaines d'équidés avaient été retrouvés blessés un peu partout en France dès le printemps 2020 provoquant la psychose dans les élevages et les centres équestres.

Selon la gendarmerie, sur les 500 cas de chevaux mutilés déclarés, seuls 16% étaient d'origine humaine.