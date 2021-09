Un éleveur de Dordogne perd dix bêtes foudroyées pendant les orages

Quatre vaches et six veaux sont morts foudroyés

"C'est une catastrophe pour moi" confie Cyril Malartigue, éleveur à Bouillac (Dordogne), encore choqué par le drame qui s'est produit dans un de ses prés. Quatre vaches de race limousine et blonde d'Aquitaine et six veaux sont morts foudroyés pendant les orages. Une information relatée par nos confrères de Sud-Ouest que France Bleu Périgord a pu confirmer auprès de l'agriculteur.

"Ce n'est pas facile de voir cela"

Les stigmates de l'éclair sont encore là : une ligne fend l'écorce du tronc d'arbre. C'est sous ce chêne que les bêtes s'étaient abritées pendant l'orage. Elles ont été foudroyées. Ce dimanche matin, le propriétaire du champ découvre qu'une partie du troupeau est morte et contacte Cyril, l'éleveur installé depuis six ans à Bouillac : "Après la traite je suis allé constater. Quatre mères et six veaux de différents âges au pied du chêne. Je suppose que les bêtes n'ont pas souffert mais ce n'est pas facile de voir cela" raconte t-il encore sous le choc. "Ce sont des vaches dociles, les voir comme ça ce n'est pas souhaitable". C'est aussi un coup dur pour son entreprise : "C'est une perte d'exploitation, j'espère que l'assurance suivra".