Un éleveur de Dordogne porte plainte pour avoir été frappé par un défenseur des animaux

"Pour les gendarmes, c'est peut-être un gars qui passait comme ça par hasard, et qui a voulu se défouler !", dit Pierre Bernini, encore effaré par la mésaventure. Il y a trois semaines, le samedi 30 juillet, le jeune éleveur éleveur de poulets est sur son tracteur en train de travailler ses terres à Razac d'Eymet dans le Bergeracois, quand un 4x4 Jaguar s'arrête à sa hauteur. Un homme en est descendu et l'a frappé au visage. L'histoire, révélée par nos confrères du Démocrate de Bergerac, est prise au sérieux par la gendarmerie qui a ouvert une enquête.

"C'était gratuit", déplore l'éleveur

"Le monsieur est descendu, ni bonjour ni rien, il m'a demandé si les bâtiments d'élevage en face étaient à moi, j'ai dit oui. Il m'a dit : 'Je suis le président d'une association pour la protection des animaux, vous n'en avez pas marre de les faire souffrir ?', et là il m'a mis un coup de poing. Je ne le connais pas ! C'était gratuit", raconte le jeune éleveur de 35 ans : "Sur le coup, j'étais sonné, j'ai pris un marteau dans le tracteur pour me défendre, il a couru à sa voiture et il est revenu en roulant lentement, là j'ai appelé les gendarmes, je me suis dit : ça peut dégénérer".

C'était la veille de mes vacances, mon père de 65 ans a pris le relai pendant une semaine, je lui ai dit de prendre les chiens avec lui pour se défendre parce que j'ai eu peur qu'il revienne

L'inconnu finit par s'en aller, mais Pierre Bernini ne décolère pas. Il porte plainte le jour même à la gendarmerie et le médecin lui prescrit trois jours d'interruption totale de travail (ITT). Pourquoi s'en prendre à lui ? Selon Pierre Bernini, les sept bâtiments d'élevage de son exploitation de 30.000 poulets, ces longues baraques en taule qui se découpent sur les coteaux, n'y sont pas pour rien : "Déjà quand j'ai installé les quatre derniers, j'étais un des premiers en Périgord à faire sept bâtiment. Il y avait une association écologiste contre moi pour m'empêcher de les faire. Pourtant je fais du label rouge, mes poulets sortent dehors, j'ai huit hectares en plein air pour eux".

Une enquête ouverte

La gendarmerie de Sigoulès-et-Flaugeac confirme l'ouverture d'une enquête pour tenter de retrouver l'homme en 4x4 Jaguar. Le modèle ne court pas les routes, dans le pays d'Eymet. L'éleveur, lui, se désole : "On n'est plus aimés", dit-il : "J'en ai déjà eu des discussions avec des militants qui défendent la cause animale, on n'est pas toujours d'accord mais là, il n'y a même plus de discussion. Les gens se rendront compte de ça le jour où il n'y aura plus d'agriculteurs".