Un éleveur de Saint-Gaudens perd 24 brebis dans une attaque de chiens errants

Un troupeau de brebis a été attaqué par des chiens errants, dimanche, à Saint-Gaudens. Et le bilan est très lourd pour l'éleveur : il a perdu 24 bêtes sur un troupeau qui comptait 160 brebis et agneaux.

L'attaque a eu lieu peu avant 8 heures sur une exploitation située près de l'hôpital à la sortie de la ville. Les deux chiens, de race husky, ont été capturés par la police et conduits à la SPA où ils sont depuis retenus en fourrière. Ils appartiennent à un homme qui habite quelques centaines de mètres plus loin, quartier du Lanta. Une enquête est en cours : le propriétaire devrait être poursuivi pour avoir laissé ses chiens divaguer. Les deux chiens vont être examinés par un vétérinaire. Ils pourraient être retirés à leur propriétaire, voire même euthanasiés s'ils sont jugés dangereux.

L'éleveur avait déjà déposé une main courante au commissariat

Cette attaque sonne comme un coup dur pour Nicolas Camps, l'éleveur. D'autant qu'il a déposé une main courante au commissariat une semaine avant l'attaque : les deux chiens rôdaient déjà autour de son exploitation. Il avait aussi prévenu la mairie. Il décrit un véritable carnage : "On a trouvé des brebis à l'agonie. Le vétérinaire a pris la décision d'euthanasier des agneaux qui étaient encore vivants, mais qui avaient de grosses morsures : il a fallu abréger les souffrances. Au total, on a perdu 19 agneaux et cinq brebis"

On va avoir d'autres carnages, c'est certain.

Nicolas Camps pointe le manque de responsabilité de certains détenteurs de chiens : "Je n'ai rien contre les chiens, loin s'en faut : j'en ai moi-même deux. A l'époque, les gens qui voulaient un chien achetaient un caniche : il n'y avait pas de danger pour les autres. Aujourd'hui, les gens vont dépenser 1000 euros pour acheter des chiens de race : des pitbulls, des staff, des huskies, mais ils les laissent dans des appartements ou sur des balcons. Et le problème est là : les gens se font dépasser. Les chiens de cette catégorie là ont besoin de dépense physique et d'éducation. Or, ce n'est pas fait. On va avoir d'autres carnages, c'est certain. Dernièrement, il y a eu une attaque de chiens à Estancarbon et une autre au Cuign. Ce sont des catastrophes qui sont arrivées il y a moins de deux mois."

Nicolas Camps précise que les estime qu'il aurait pu tirer 4 à 5000 euros de chiffre d'affaire s'il avait vendu les brebis qui ont été tuées. Il espère être indemnisé par les assurances.