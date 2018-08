Saint-Girod, France

Franck Nonglaton n'avait jamais vécu ça. Jeudi matin, à l'aube, il se rend aux champs pour aller voir ses 70 vaches charolaises allaitantes.

"J'ai constaté qu'il y en avait une qui ne bougeait plus. Quand je me suis approché d'elle, je me suis aperçu qu'il manquait la moitié de l'épaule", raconte l'éleveur.

L'éleveur fait venir les gendarmes qui constatent que la bête a bien été découpée au couteau.

Pour Franck Nonglaton, il n'y a guère de doutes : il s'agit d'un acte prémédité. Les vaches charolaises restent au champ en ce moment, au bord de la route entre Grésy et saint-Girod, ce qui est plutôt facile d'accès.

L'éleveur pense toutefois que ceux qui ont fait ça ont été dérangés dans leur forfait : "ils n'ont pris que la moitié de l'épaule et pas la meilleure viande". De plus, une autre vache a aussi été blessée la même nuit. Elle a reçu une balle dans la mâchoire. Les blessures étaient trop graves et l'animal a dû être euthanasié.

"Ce genre de chose, on en parle parfois entre agriculteurs, mais ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, explique Franck Nonglaton, qui élève des vaches depuis 2006 dans la ferme familiale. "On est outré de voir que c'est possible des choses comme ça, confie l'éleveur qui "ne va bien dormir les prochaines nuits. On ne sait pas si ça va recommencer".