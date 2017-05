Un élu agressé à la piscine de Monein

Samedi soir Marcel Saliou a été agressé par un homme samedi soir. L'adjoint au maire est intervenu pour des intrusions à la piscine après l'appel d'un riverain. Le maire de Monein critique ses gendarmes.

Les élus de Monein en ont ras le bol. L'agression samedi soir de Marcel Saliou, adjoint au maire est "la grosse goutte qui fait déborder le vase". Depuis plusieurs mois, ils dénoncent de plus en plus de dégradations et incivilités dans la commune. Samedi soir à la piscine municipale, Marcel Saliou se retrouve face à un groupe d'une dizaine de personnes qui s'est introduit illégalement. Il voulait prendre en photo les personnes et leurs véhicules. Un des intrus l'a violemment bousculé pour lui prendre son appareil photo. Dans sa chute il s'est démis l'épaule et souffre de plusieurs contusions.

Les jeunes me sont tombés dessus, notamment un. Je ne peux pas dire que j'ai été tapé à coups de poing, mais j'ai été très violemment bousculé. C'est violent. Ça surprend. On a un peu de mal à comprendre, nous qui sommes d'une autre génération, cet état d'esprit. C'est une liberté qui se prend et qui devient inquiétante — Marcel Saliou

Marcel Saliou le bras en écharpe avec son maire Yves Salanave-Péhé © Radio France - Daniel Corsand

Le maire Yves Salanave-Péhé mécontent de ses gendarmes

Avant cette intrusion à la piscine samedi, un local du club de rugby voisin de la piscine a été forcé et des boissons ont été volées. Dans le weekend, plusieurs extincteurs ont été vidés dans le centre bourg et les toilettes publiques ont été dégradées. Enfin, il y a quelques jours, des tirs de pistolets à billes ont été constatés sur la façade du cinéma et sur des lampadaires.

Au delà de la colère qui nous habite, nous essayons de structurer l'analyse, mais sans l'Etat et sans les forces de l'ordre nous ne pourrons rien faire. On comprend très bien que la gendarmerie ne peut pas être partout en même temps, mais on a le sentiment qu'on pourrait faire beaucoup mieux. Lorsqu'il s'agit d'une petite bande d'une dizaine ou quinzaine de personnes qui viennent régulièrement commettre les mêmes délits aux mêmes endroits, à quelques dizaines de mètres de la gendarmerie, on pense que les résultats devraient être meilleurs — Yves Salanave-Péhé, le maire de Monein

La procureure prend la défense des gendarmes

La procureur de la République Cécile Gensac a répondu au maire de Monein et assure que le parquet et les forces de gendarmerie font le maximum. Qu'il n'y a aucune négligence.

Bien sûr qu'il y a enquête. Ces faits sont d'une gravité évidente. L’enquête aura pour visée d'une part, de déterminer la personne qui a commis les faits de violences, d'autre part d'établir si cet auteur avait connaissance du fait que sa victime était un élu — La procureure