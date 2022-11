EXCLU FRANCE BLEU - Un maire de Côte-d'Or interpellé dans le cadre d'une vaste enquête sur la pédopornographie

Un maire de Côte-d'Or figure parmi les 48 hommes interpellés ces mardi 15 et mercredi 16 novembre. Tous sont soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté des images et vidéos pédopornographiques de manière massive. L'élu est ce mercredi soir en garde à vue.

Police - illustration © Radio France - Radio France L'opération a été coordonnée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes et a mobilisé plusieurs services de police judiciaire en métropole depuis le début de la semaine précise franceinfo . ⓘ Publicité Ce sont au total quarante-huit personnes qui ont été interpellées à travers toute la France, dont un maire de Côte-d'Or. Une information confirmée par le procureur de la République de Dijon, Olivier Caracotch. En revanche, pour l'instant, on ignore encore l'identité de cet élu qui est en garde à vue. Celle-ci devrait prendre fin ce jeudi 17 novembre. Ce maire comme toutes les personnes interpellées, est soupçonné d'avoir téléchargé et consulté des images et vidéos pédopornographiques de manière massive, avec des contenus parfois "particulièrement violents".