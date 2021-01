Un élu du bassin de Lacq poursuivi pour le harcèlement d'une femme.

Un homme de 34 ans poursuivis pour harcèlement moral. C'est ce que révèle nos confrères de la République et l'éclair des Pyrénées. La justice lui a signifié ces poursuites ce mercredi au palais de justice de Pau. Il s'agit de l'adjoint d'un maire du bassin de Lacq. Une paloise de 51 ans a déposé plainte à la fin de l'année dernière, et la police a fini par confondre cet élu. Une forme de harcèlement à la fois très désagréable et très particulière.

De faux profils de prostitués

Il s'agit d'un harcèlement indirect. C'est à dire qu'il créait des faux comptes sur des sites internets, au nom de cette femme, qui n'en savait rien bien sûr. Et sur ces pages, elles faisaient des offres libertines ou tarifés. Des rendez-vous étaient pris par l'adjoint et on imagine le désagrément pour cette dame quand des messieurs l'appelaient au téléphone, ou pire quand ils se présentaient chez elle pour du sexe, qu'elle ignorait tout de ces rendez-vous. Il se trouve qu'elle lui a demandé même de l'aide puisqu'il est informaticien. Cela a duré plusieurs mois. Jusqu'à ce que l'enquête, essentiellement numérique, remonte jusqu'à l'élu.

"Dépit amoureux"

Il aurait agit par jalousie, et/ou dépit amoureux. Cette femme arrondit ces fins de mois en vendant ses charmes, et leur relation a commencé par quelques relations tarifées; puis gratuites. Alors il a voulu qu'elle arrête de se prostituer et lui a déclaré son amour. Elle l'a éconduit. Le mobile serait donc une forme de vengeance. Il est également poursuivi pour avoir envoyer aux filles de la victime des photos de leur mère dénudée. Elle sont également victimes dans ce dossier.