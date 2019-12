Un élu gardois soupçonné de violences conjugales

Nîmes, France

L'homme, un trentenaire, est soupçonné de violences conjugales. Sa compagne a porté plainte la semaine dernière. Il s'agit d'un élu de la commune de Saint-Gervasy, près de Marguerittes. Déféré au parquet, il est placé sous contrôle judiciaire selon le Procureur de la République de Nîmes. L'élu a été arrêté samedi par la brigade de gendarmerie, il est resté 48h en garde-à-vue.

Adjoint en charge de... la sécurité

Selon le témoignage de sa compagne, les premières violences dateraient du début de l'année 2019. Elles se seraient aggravées, répétées, ces dernières semaines.

On sait par ailleurs qu'il y a déjà eu plus de féminicides en 2019 que l'année dernière. 121 l'an dernier et déjà au moins 122 cette année avec un féminicide commis ce lundien Guyane. Au moins 122 pour cette année car une dizaine de cas sont trop récents ou trop complexes pour être classés comme féminicides à ce stade de l'enquête.