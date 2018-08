Un jeune travailleur saisonnier du zoo d'Amnéville (Moselle) a fait une chute de 8 mètres dans la salle de spectacle TigerWorld ce mardi en fin de matinée. Il a escaladé une barrière et il a chuté lourdement. Il souffre du coude et des côtes mais son état n'inspire pas d'inquiétude.

Dans son malheur "il a eu beaucoup de chance" explique le directeur du zoo Hervé Santerre. Le jeune travailleur saisonnier de 18 ans est un vendeur de friandise dans l'attraction phare du zoo d'Amnéville : TigerWorld.

L'accident s'est produit au zoo d'Amnéville (Moselle) - Capture d'écran Google Maps

Vers 11h15, alors que la salle était pleine à craquer, avec plus de 2.000 spectateurs qui attendaient l'arrivée des tigres, le jeune homme a voulu recharger son panier dans la réserve. Il a escaladé une barrière de sécurité d'un mètre cinquante - ce qui n'est pas prévu dans la procédure selon la direction du zoo - et il a lourdement chuté. En tombant il a évité l'armature métallique et il est arrivé au sol sur son côté à l'arrière des gradins. Le jeune salarié conscient a été évacué dans une coque par les pompiers, il a été transporté à l'hôpital Mercy de Metz. Il ne se rappelle de rien et souffre du coude et des côtes. Il va passer un scanner dans les prochaines heures.

TigerWorld, le spectacle des tigres à Amnéville © Maxppp - PQR

Les spectateurs ont entendu un gros boom au moment de la chute, "on a expliqué la situation au micro aux personnes présentes dans la salle" explique Hervé Santerre. La représentation a quand même pu démarrer avec 45 minutes de retard. Une enquête a été ouverte par la Police.

Ce mardi, il y avait une forte affluence au zoo d'Amnéville avec 5.000 visiteurs. Le parc emploie en ce moment 200 salariés dont 80 pour la saison.