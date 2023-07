Un enfant d'un an et demi, gravement blessé après une chute du 3e étage d'un immeuble à Salindres

Le petit garçon d'un an et demi se trouvait avec un autre enfant de trois ans dans l'appartement familial à Salindres. Sa mère était présente, en compagnie de sa cousine. Les deux enfants jouaient. Ils sont montés sur un transat situé sur le balcon, au 3e étage de l'immeuble. Le plus petit a basculé dans le vide. La maman a pu retenir le plus âgé. A l'arrivée des pompiers, l'enfant était au sol, conscient. Polytraumatisé, il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital Lapeyronie à Montpellier. Les deux femmes, choquées, ont elles été prises en charge psychologiquement à l'hôpital d'Alès.

