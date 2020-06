Un accident entre un poids lourd et un camping-car a fait plusieurs victimes lundi 1er juin vers 15h30 sur l'A29 à hauteur de Fourneville. Un enfant de 10 ans est mort, une jeune fille de 9 ans a été transportée en urgence absolue au CHU de Caen. Deux adultes sont aussi blessés.

Un enfant de 10 ans meurt dans un accident entre un poids lourd et un camping-car sur l'A29

Lourd bilan après un accident sur l'A29 à hauteur de Fourneville dans le sens le Havre / A13 lundi 1er juin. Vers 15h30, un poids lourd frigorifique et un camping-car se sont percutés. À bord du véhicule de tourisme, quatre personnes membre d'une même famille : un enfant de 10 ans décédé, une jeune fille de 9 ans transportée en urgence absolue par l'hélicoptère Dragon 76 au CHU de Caen, une femme de 45 ans également gravement blessée et un homme de 53 ans plus légèrement touché. Les deux adultes ont été admis au centre hospitalier de Criqueboeuf.

Le conducteur du camion est indemne. Les secours sont toujours sur place, 19 pompiers des centres d'Honfleur, Blangy-le-Château, Pont-l'Évêque et Caen ainsi que des pompiers de l'Eure et deux équipes du SMUR. La circulation est encore coupée sur l'autoroute, une déviation a été mise en place notamment pour permettre à l'hélicoptère de la sécurité civile de transporter la jeune blessée.