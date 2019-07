Un enfant de 11 ans est porté disparu à Poitiers

Poitiers, France

Une enfant de 11 ans est porté disparu depuis hier 15h dans les environs de Poitiers. La police lance ce matin un appel à témoin. Le jeune garçon mesure 1m50, il est de corpulence mince et porte des cheveux bruns et courts. Le jour de sa disparition il portait un jean et des baskets bleus.

La police pense à une fugue, Nathanaël pourrait être chez un ami à lui dénommé Thomas qui habite dans le début de la route de Gencay près du magasin Picard.

Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter le commissariat de police de Poitiers ou bien le numéro : 05 49 60 60 00