Un enfant de 12 ans meurt après une chute de 80 mètres sur une via ferrata en Aveyron

Un enfant de 12 ans est mort ce samedi en Aveyron alors qu'il faisait une via ferrata à Argences-en-Aubrac. Le petit garçon est tombé du parcours et a fait une chute de 80 mètres plus bas, vers 13 heures. C'est à 15h30 qu'un hélicoptère de la sécurité civil a repéré l'enfant. Il est mort sur le coup, selon les pompiers de l'Aveyron.

Il se serait mal accroché

L'enfant effectuait une sortie familiale sur la via ferrata du Bois de Baltuergues. Dans les recherches, les sapeurs-pompiers ont notamment engagé une équipe du Groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux (Grimp), du fait du relief particulièrement accidenté du parcours.

La gendarmerie de l'Aveyron s'est rendue sur place pour déterminer la cause de la chute et le parquet de Rodez a ouvert une enquête. Selon les premiers éléments, l'enfant se serait mal accroché, les règles de sécurité n'auraient pas été respectées. On ne sait pas encore si la responsabilité du gérant de la via ferrata est engagée.