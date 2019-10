Un enfant de 12 ans meurt happé par un train à Albertville

Albertville, France

Pourquoi l'enfant de douze ans et ses trois camarades se sont-ils retrouvés sur les voies ferrées en fin de journée ? On ne connaît pas encore les circonstances exactes du drame mais une certitude : le passage à niveau des Salines est actuellement condamné pour permettre des travaux de modernisation des voies sur neuf kilomètres sur la commune d'Albertville. Des barrières métalliques interdisent la circulation tant automobile que piétonne.

Un secteur en travaux où les passages à niveau sont fermés à la circulation

Mais ce dimanche en fin d'après-midi, quatre enfants se faufilent et auraient traversé les voies. Le chauffeur du Train Express Régional roulait à faible allure dans le secteur en raison des travaux. Selon le maire, Frédéric Burnier-Framboret, il aurait été ébloui par le soleil couchant et n'aurait eu que le temps d'apercevoir une ombre. À la suite du choc, le chauffeur a aussitôt alerté la police et les pompiers.

Les familles du quartier de la Plaine de Conflans sont accueillies à la cellule de crise ouverte au centre hospitalier d'Albertville. Le maire, Frédéric Burnier-Framboret ainsi que vice-procureur d'Albertville se sont rendus sur les lieux.