Un enfant de 12 ans soupçonné de viol et d'agression sexuelle à Calais

Un jeune garçon de 12 ans a été mis en examen début août à Calais. Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement et violé 2 mineurs de moins de 14 ans à Calais et à Offekerque. Le garçon fait l'objet d'une mesure de liberté surveillée en attendant les conclusions de l'enquête.

C'est une affaire sordide révélée ce mardi par Nord Littoral et qui est confirmée par le procureur de la République adjointde Boulogne-sur-Mer, Philippe Sabatier. Un jeune garçon de 12 ans est accusé de viol et agression sexuelle sur 2 enfants : un garçon âgé de "5 à 8 ans" et une fille qui a entre "11 et 14 ans". Les faits se seraient déroulés début août dans le quartier du Fort-Nieulay à l'ouest de Calais et dans une autre habitation d'Offekerque à l'est de Calais.

Mesure de liberté surveillée

Selon le procureur adjoint de Boulogne, l'agresseur présumé et les deux victimes "n'étaient pas placés", une information judiciaire a été ouverte pour "viol et agression sexuelle sur mineur". L'enfant de 12 ans n'a pas été incarcéré mais a été placé sous le régime de la liberté surveillée. Une enquête est en cours.