Un enfant de deux ans oublié en pleine rue : la famille porte plainte contre la crèche

Marseille, France

Pourquoi et combien de temps l'enfant de 2 ans a-t-il disparu ? Difficile, pour l'instant, d'être totalement certain du scénario. Le 22 mai dernier, un enfant de 2 ans est oublié en pleine rue, alors qu'il partait en promenade avec d'autres enfants de sa crèche à Marseille. Quelques minutes selon le directeur de la crèche, une demi-heure selon la maman. Le petit garçon est finalement ramené à la crèche par un homme qui reste inconnu jusqu'ici. Les parents ont porté plainte le lendemain (23 mai) au commissariat du 2e arrondissement.

"On est responsable, on a fauté, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt' Raouf Sennoune, le directeur de la crèche "La patate, au micro France Bleu Provence.

L'établissement concerné est une crèche parentale, "La patate", située à 2 pas de la place de la Joliette (13002). Raouf Sennoune, le directeur de la crèche, se dit sincèrement désolé et promet que ce n'était jamais arrivé dans sa structure, mais reconnaît une faille collective. En revanche, il garantit que ça n'a été qu'une histoire de quelques minutes, même si c'est déjà beaucoup... et pas une demi-heure

Raouf Sennoune ne cherche aucune excuse. Quand les 10 enfants (sans Pablo, donc, finalement) quittent la crèche, il y a 3 accompagnateurs : 1 professionnel, 1 parent et même une stagiaire éducatrice. C'est largement réglementaire. Inexplicable en revanche : les enfants ne sont pas comptés, alors que c'est fait d'habitude en permanence."Ils sont partis entre 9h45 et 9h50, pour être large, selon lui ; le monsieur qui a ramené l'enfant a sonné entre 9h52 et 53 maximum (..) j'étais dans la cuisine, j'appelle aussitôt la professionnelle de sortie pour lui signifier que Pablo avait été oublié, et il était 9h54, j'ai conservé l'heure sur mon téléphone"

A la crèche, c'est un autre papa venu déposer son enfant.. qui discute avec l'inconnu qui a donc trouvé Pablo dans la rue. "Il était surpris, il n'a pas pensé à retenir le monsieur, à lui demander son identité, son numéro de téléphone"

L'autre regret du directeur en revanche : ne pas avoir prévenu la maman tout de suite. Mais c'était selon lui bienveillant : il la connaît très bien, il ne voulait pas qu'elle panique. L'incident, la maman ne le découvre donc qu'à 16h30. Selon elle, depuis, Pablo est choqué et souffre d'insomnie. Il a déjà eu un suivi psychologique et il n'est évidemment pas retourné à la crèche.