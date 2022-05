Un enfant de trois ans et une trentenaire ont été hospitalisés après une sortie de route sur la N88 en Haute-Loire, ce samedi après-midi à Saint-Pierre-Eynac. Ils sont légèrement blessés. Leur véhicule a fait une sortie de route.

Un enfant de trois ans et une femme de 32 ans hospitalisés après un accident en Haute-Loire

Un enfant de trois ans et une femme de 32 ans ont été transportés au CHU du Puy-en-Velay ce samedi après-midi. Le véhicule a quitté la chaussée pour terminer sa course dans un pré en contrebas, dans la commune de Saint-Pierre-Eynac (43). Tous deux sont légèrement blessés et roulaient sur la N88 qui relie Le-Puy-en-Velay à Saint-Étienne. La conductrice se serait endormie au volant.