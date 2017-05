Un enfant de 3 ans gravement brûlé par l'explosion d'un barbecue à Ham-sous-Varsberg en Moselle

La soirée barbecue vire au drame à Ham-sous-Varsberg. Un enfant de 3 ans a été gravement brûlé peu avant 20h ce jeudi soir après l'explosion d'un barbecue. Son pronostic vital est engagé.

La chaleur, le soleil sont souvent associés aux barbecues qui sont ressortis depuis plusieurs jours. Un dramatique accident de barbecue a fait deux blessés dont un enfant de 3 ans ce jeudi soir à Ham-sous-Varsberg, une commune de 2.800 habitants en Moselle. Elle est située au sud-ouest de Creutzwald à la frontière Allemande.

C'est en fait une imprudence du père qui est à l'origine de l'accident. La famille, un couple avec deux enfants, habite à deux pas du centre-ville. Celà fait moins d'un an qui sont arrivés dans la commune. Pour profiter du beau temps, ils invitent des voisins. Pendant la soirée, le père essaye d'allumer un barbecue pour des grillades. Mais le barbecue a du mal à prendre. Peu avant 20h, cet homme, âgé de 41 ans, décide alors d'utiliser de l'alcool à brûler pour avoir plus de braises. Mais le barbecue a explosé. Son fils de 3 ans et demi qui se trouvait à proximité, s'est enflammé. Ce serait un des voisin qui s'est jeté sur l'enfant pour le secourir des flammes.

Le père de famille est légèrement touché aux mains. Mais son fils est brûlé à 80% au visage, sur le torse, les bras et une partie des jambes. Les pompiers et le samu sont rapidement arrivés sur place. Le garçon a été transporté par ambulance à Nancy et va être héliporté à Lyon dans un centre des grands brûlés. Son pronostic vital est engagé. Le père, légèrement blessé et évidemment très choqué. Il a été admis à l'hôpital de Saint-Avold.