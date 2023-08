Un enfant de 3 ans héliporté à La Timone après une noyade dans le Var

Un enfant de trois ans a été victime ce mercredi après-midi d’un début de noyade dans une piscine privée du Thoronet (Var). Selon les pompiers du Var, la petite victime aurait passé plusieurs minutes sous l'eau avant d'être extraite par témoins de l'accident.

ⓘ Publicité

Ces adultes ont d'ailleurs prodigué les gestes de premier secours. A l'arrivée des pompiers, l'enfant avait repris une activité cardiaque. Il a été transporté par hélicoptère sur l'hôpital de la Timone à Marseille.

Si dans ce cas précis, des adultes assuraient la surveillance du bassin et ont pu réagir rapidement, les pompiers du Var rappellent par la voix du capitaine Franck Cuomo "qu'un seul et même adulte doit être chargé de la surveillance du bassin. Si vous êtes entre amis ou entre amis autour de la piscine, et qu'aucun adulte en particulier n'est désigné pour surveiller les enfants, il arrivera toujours un moment où, au gré des discussions ou de tout autre distraction comme un téléphone portable, personne ne regardera ce qui se passe dans la piscine".

Une noyade arrive très vite chez les enfants, parfois en moins de 30 secondes.