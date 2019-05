Une enfant de 3 ans retrouvée vivante après sa disparition dans le Nord Drôme

Saint-Bardoux, France

Grosse frayeur mais heureux dénouement ce mardi soir à Saint-Bardoux dans la Drôme des collines.

Cette fillette de 3 ans jouait sur la place du village. Vers 20h30, elle disparaît, l'alerte est donnée. Des habitants l'ont vue s'amuser avec un chien qu'elle a suivi.

25 gendarmes, 15 pompiers et une quinzaine d'habitants sont mobilisés pour les recherches. Des recherches qui restent infructueuses pendant un bon moment. Le village est petit, rapidement on se retrouve dans les bois. La nuit tombe, les gendarmes engagent des moyens de recherche nocturnes, des moyens qu'ils engagent plutôt d'ordinaire pour rechercher des malfaiteurs : caméras thermiques et avec intensificateurs de lumière.

Perdue au fond d'un bois, dans des broussailles et des ronces

Une des équipes, composée de trois gendarmes et un habitant, repère des traces de chiens dans un lit de rivière à sec. Ils suivent ces traces, voient bientôt des pas d'enfant à côté et continuent de progresser. Le chemin devient compliqué, l'équipe se retrouve quasiment à quatre pattes au milieu des broussailles. Ils avancent comme ça sur 500/600 mètres.

Ils appellent la fillette qui répond avec sa petite voix. Elle est là, saine et sauve, au milieu des ronces. Le villageois lui-même ne sait pas vraiment où ils se trouvent à ce moment là. Il est minuit et demi, l'équipe et la fillette mettront encore une demi-heure pour rebrousser chemin et rentrer à la mairie.

La petite fille va bien, les pompiers s'en sont assurés. Et elle a été conduite à l'hôpital pour des examens de contrôle.