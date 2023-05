Un enfant de 4 ans happé et grièvement blessé dans un manège à la Foire du Trône de Paris

C'est un terrible accident qui s'est déroulé le 30 avril dernier à la Foire du Trône de Paris, au bois de Vincennes. Un enfant de 4 ans, accompagné de sa tante, se trouvait dans le manège "Crazy Fabrik". Il s'est alors retrouvé "happé" dans les rouages de la machine après une chute. L'enfant a été grièvement blessé au doigt.

ⓘ Publicité

Ce manège était une nouvelle attraction, qui en était à ses premières heures d'exploitation selon les organisateurs. Ces derniers assurent également que la commission de sécurité, en lien avec la préfecture et en charge de vérifier la sécurité de toutes les fêtes foraines avant leur ouverture, était passée quelques jours plus tôt et qu'aucun problème n'avait été soulevé.