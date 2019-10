Un enfant de 4 ans hospitalisé après un incendie dans la Manche

Plus d'une vingtaine de pompiers ont été mobilisés ce jeudi matin à Bricqueville-sur-Mer pour maîtriser un incendie et prendre en charge les victimes.

L'incendie s'est déclaré vers 9 heures ce matin dans une maison située sur la commune de Bricqueville-sur-Mer, au Nord de Bréhal. Le feu serait dû à des cendres déposées dans le sous-sol de l'habitation, à proximité d'un stockage de papiers et de cartons qui s'est enflammé. Rapidement, le logement s'est retrouvé envahi par les fumées.

Deux victimes incommodées par les fumées

Plus d'une vingtaine de pompiers venus des centres de secours de Bréhal, Cérences, Gavray et Granville sont intervenus sur ce sinistre pour maîtriser les flammes et prendre en charge deux occupants de l'habitation. Un homme de 40 ans a été évacué vers l'hôpital de Granville, tandis qu'un garçon de 4 ans a lui été admis au service pédiatrie du centre hospitalier d'Avranches. Les deux victimes souffrent de l'inhalation des fumées dégagées par l'incendie.