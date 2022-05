Un accident de voiture a fait un mort et deux blessés, à Sillars (Vienne), dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 mai. Vingt-deux sapeurs-pompiers sont intervenus mais un enfant de 4 ans est décédé.

Un enfant de 4 ans meurt dans un accident de voiture à Lussac-les-Châteaux, un enfant et deux adultes blessés

Un enfant de 4 ans est mort dans un accident de voiture sur la D 116 au niveau de Lussac-les-Châteaux (Vienne), dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 mai 2022. Peu avant minuit, la voiture a fait une sortie de route après plusieurs tonneaux.

Les pompiers intervenus sur place ont porté secours à trois autres personnes qui se trouvaient dans la voiture. : la conductrice âgée de 30 ans, un homme de 22 ans et un enfant de 8 ans. L'enfant et la femme ont été légèrement blessés et emmenées à l'hôpital.

L'homme est lui indemne et a été récupéré par une voiture de la famille qui les suivait.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore établies. D'après les premiers éléments, la voiture a mordu sur le bas-côté et la conductrice a perdu le contrôle, entraînant les tonneaux. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.