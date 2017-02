Un enfant de 4 ans meurt à Lempdes : le compagnon de sa mère suspecté de coups mortels

Un petit garçon de 4 ans est décédé mardi soir au CHU de Clermont-Ferrand. En milieu d'après-midi sa mère l'a retrouvé inconscient dans son appartement HLM de Lempdes. Le compagnon de la maman est depuis en garde à vue dans les locaux de la Sûreté Départementale.

Que s'est-il passé mardi après-midi dans l'un des appartements des HLM de Gandaillat à Lempdes dans l'agglomération clermontoise ? Vers 15h30 les pompiers interviennent pour secourir un petit garçon de 4 ans découvert inconscient quelques minutes plus tôt par sa maman. Elle aurait été alertée par son compagnon, mais celui-ci a quitté les lieux. Il sera interpellé quelques minutes plus tard à proximité du domicile en compagnie des deux autres enfants du couple et placé en garde en vue.

Une chute dans l'escalier ?

En arrêt cardiaque les pompiers parviennent à réanimer l'enfant mais il décédera dans la soirée. Selon les déclarations du jeune homme de 22 ans le petit garçon aurait fait une chute dans l'escalier de l'immeuble. "L'enfant portait sur le corps une multitude de traces, qui d'après les premiers éléments, ne colle pas avec cette version" nous a précisé Eric Maillot, le procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Connu pour des faits de violence le suspect maintient sa version et nie être responsable de la mort de l'enfant. Il devrait être déféré devant le parquet cet après-midi à l'issue de sa garde à vue dans le cadre d'une infraction pour coups mortels sur mineur .

Résultats de l'autopsie connus aujourd'hui

Une autopsie du corps devait être pratiquée ce jeudi matin à l'institut médico-légal. Les premiers résultats, connus dans l'après-midi, permettront de déterminer l'origine exacte du décès.