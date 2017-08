Un enfant de 5 ans se perd à la Grande-Motte et parcourt 5 km avant d'être retrouvé

Sur la plage du Couchant à la Grande-Motte (Hérault), un enfant de 5 ans a échappé à l'attention de sa maman ce mardi. Il a été retrouvé sain et sauf une heure et demie plus tard; il avait parcouru 5 km.

La mère et son fils sont arrivés sur la plage du Couchant de la Grande-Motte en fin de matinée ce mardi. Ils sont originaires de Ganges et il s'agit d'une sortie organisée par le centre social de la commune.

Tous deux s'installent avec serviette sur le sable et parasol quand vers midi, le petit garçon échappe à l'attention de sa maman qui donne l'alerte : son fils a disparu.

Des secours à pied, à vélo et en bateau

Branle-bas de combat. Une trentaine d'hommes sont mobilisés, des gendarmes, des policiers municipaux, des CRS et même un maître-chien. Tous quadrillent le secteur sur terre, à pied ou en VTT, et en mer. De gros moyens sont déployés, en l'occurrence 4 Zodiac et un jet-ski parce que ce mardi, le risque de noyade était élevé à cause de la houle et du vent. Pour ce jour-là, les pompiers de l'Hérault avaient d'ailleurs lancé un appel à la prudence en direction des baigneurs.

Dans le même temps les paillotes sont alertées ainsi que que les vendeurs ambulants qui sillonnent la plage.

Il marché sur la plage pendant près de 5 km

Finalement, après 1h30 de recherches, le petit garçon est repéré au niveau du poste de secours du Petit-Travers, à Carnon. Il a donc marché pendant près de 5 km. Soulagement de la maman, paniquée, qui a pu récupérer son fils sain et sauf.

"On a vécu un bon moment de frayeur parce que d'habitude on retrouve les enfants beaucoup plus vite, au bout d'un quart d'heure. Soit l'enfant pleure et les gens donnent l'alerte, soit les secours le retrouvent eux-mêmes rapidement" reconnait Jean-Michel Weiss, le patron de la police municipale de la Grande-Motte.

On peut éviter ces moments de panique

Eviter ce genre de frayeur est possible rappelle Jean-Michel Weiss. Sur une plage, il est toujours bon de donner un point de repère à l'enfant qu'il pourra rejoindre s'il se perd. Il existe aussi des bracelets à disposition dans chaque poste de secours de la Grande-Motte. Il suffit d'enfiler un de ces bracelets au poignet de l'enfant avec le numéro de téléphone d'un proche à contacter en cas de problème.