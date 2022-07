Un enfant de 6 ans porté disparu à Rouen, la police lance un avis de recherche

La police nationale a lancé ce mercredi un avis de recherche après la disparition inquiétante d'un garçon de 6 ans.

Kelyson Richelier a disparu lundi à Rouen (Seine-Maritime), vers 16 heures, avenue de la Grand'mare.

L'enfant mesure 1,20m, a les cheveux noirs et courts et les yeux marron. Au moment de sa disparition, il portait une chemisette blanche, un short bleu foncé et des sandales rouges et noires

Selon la police de Seine-Maritime, il aurait une très légère marque sur le front. Si vous avez des informations, contactez les enquêteurs au 02 32 81 25 00.