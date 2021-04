Un enfant de 6 ans retrouvé mort dans un bassin à Boëseghem

Après plus de trois heures de recherches, les pompiers et les gendarmes ont découvert ce lundi matin le corps sans vie d'un enfant de 6 ans. Il se trouvait dans un bassin de récupération des eaux de pluies de l'exploitation agricole de sa famille.

Disparu depuis 9h30, le jeune garçon était parti se promener quelques heures plus tôt avec son chien. Les pompiers et les gendarmes du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) ont alors lancé des recherches autour de la propriété familiale et dans la commune.

Une enquête à été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce décès.