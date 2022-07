Un enfant de 7 ans décède dans un accident de la route au Grau-du-Roi

Ce matin, sur la départementale 62, à l'entrée du Grau-du-Roi, un enfant de 7 ans est décédé dans un accident de la route. Sa mère, âgée de 42 ans, conduisait le véhicule, avec une deuxième enfant de 5 ans à bord. Elle a perdu le contrôle et percuté un arbre en bordure de la départementale. Un hélicoptère et deux ambulances se sont rendus sur place. La maman et le plus jeune enfant ont été transportés par hélicoptère au CHU de Nîmes. Ils sont en urgence relative.

La gendarmerie du Grau-du-Roi est également sur place. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.