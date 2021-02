Un enfant de 7 ans percuté par une voiture à Wattignies : la police lance un appel à témoins

A Wattignies, un enfant de 7 ans a été percuté par une voiture lundi 8 février, vers 18h40, au niveau du passage piéton à l'angle de la rue Fleming et de la rue du Docteur Laennec. L'automobiliste a pris la fuite, la police lance donc un appel à témoins.

Ce lundi 8 février, vers 18h40, un père de famille avec ses deux enfants traversent sur un passage piéton situé entre la rue Fleming et la rue du Docteur Laennec à Wattignies. Une voiture percute l'un des enfants, âgé de 7 ans qui marchait devant son papa. L'enfant a été transporté au centre hospitalier Salengro, il souffre de multiples fractures aux jambes. Son pronostic vital est toujours engagé.

D'après les témoins de la scène, l'automobiliste roulait assez vite; Le conducteur de la voiture ne s'est pas arrêté et a pris la fuite. La police lance donc un appel à témoins pour retrouver le conducteur de la Renault Ménage dernière génération grise, à l’origine de cet accident. Si vous avez été témoin de l'accident ou si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter la brigade des accidents et des délits routiers au 03 28 38 16 16 (8h/18h en semaine) et au 03 62 59 83 63 (24h/24).