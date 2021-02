Un enfant de 7 ans retrouvé mort à Lorient, sa mère en garde à vue

Une mère est en garde à vue à Lorient. Dimanche après-midi, un de ses enfants âgés de 7 ans a été retrouvé mort au domicile de la famille dans le quartier de Bois du Château. Alors que la garde à vue de la mise en cause vient d'être prolongée, une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est passé.

La garde à vue de la mise en cause est prolongée au commissariat de police de Lorient

Dans quelles circonstances et pourquoi un enfant de 7 ans est-il mort à Lorient, ce dimanche, dans le quartier de Bois-du-Château ? C'est pour tenter de le déterminer que la mère de famille est placée en garde à vue au commissariat de police depuis ce dimanche peu après 16h.

Bagarre ou violences de la mère ?

Un peu plus tôt en début d'après-midi, le jeune garçon a été retrouvé sans vie au domicile de la famille par les policiers et le SAMU. Il faut dire que la situation est confuse. Aux enquêteurs, un des frères de la victime aurait d'abord parlé d'une dispute et une bagarre la veille entre copains. Mais des témoins du voisinage auraient eux évoqué des violences de la mère.

Les autres enfants placés

C'est la raison pour laquelle la garde à vue de la mise en cause vient d'être prolongée ce mardi après-midi. Alors que les investigations et les auditions se poursuivent, le parquet de Lorient indique à France Bleu Breizh Izel avoir pris des mesures de protection pour les autres enfants de cette mère de famille.