Un enfant de 7 ans tué dans un accident de voiture à Préchacq-Josbaig, quatre autres personnes blessées

Un enfant de sept ans a été tué dans un accident de la route, ce mercredi après-midi, à Préchacq-Josbaig, près d'Oloron-Sainte-Marie. Quatre autres personnes sont gravement blessées.

Une violente collision entre deux voitures

Sur une départementale à double-sens à Préchacq-Josbaig, deux voitures sont entrées en collision ce mercredi en fin d'après-midi. A leur arrivée sur les lieux de l'accident, les pompiers ont trouvé l'enfant en arrêt cardiaque, il est décédé sur place. Dans cette même voiture, se trouvaient une femme de 30 ans, enceinte de huit mois, et un bébé de quinze mois. Ils ont été transportés dans un état grave à l'hôpital de Pau. Un homme et une femme d'une soixantaine d'années, qui étaient dans le deuxième véhicule, ont eux aussi été gravement blessés et transportés vers les hôpitaux de Bayonne et de Tarbes.

Une enquête de gendarmerie a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.