Un enfant de 8 ans disparait et prend le tramway pendant une partie de cache-cache à Montpellier

L'enfant a pris la ligne 1 du tramway entre Malbosc et Comédie à Montpellier.

La police municipale de Montpellier a aidé à retrouver un enfant de 8 ans ce samedi vers 16h15. Il a disparu lors d'une partie de cache-cache avec sa nounou dans le quartier Malbosc. Inquiète de ne pas le trouver, elle a contacté la police. Deux équipes se sont mises à le chercher.

ⓘ Publicité

L'enfant avait pris le tramway

L'enfant a finalement été retrouvé sain et sauf sur la Place de la Comédie, une heure plus tard. Il a expliqué avoir pris le tramway. Sachant que 12 stations et 8 kilomètres séparent le point de départ de celui d'arrivée.