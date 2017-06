Un enfant de 9 ans battu pendant deux ans, ses parents interpellés à Montpellier

Un couple a été interpellé à Montpellier soupçonné d'avoir frappé son enfant de 9 ans et demi pendant deux ans. C'est l'enfant qui a dénoncé ses parents.

Le petit garçon de 9 ans et demi a fini par se confier à sa maîtresse à Montpellier : "si je fais des bêtises, c'est que je ne suis pas un enfant normal" Ah bon ? et pourquoi demande l'enseignante : "C'est parce que mes parents me frappent". L'infirmière scolaire prend alors le dossier en main et constate en effet des hématomes, notamment sous les yeux.

Les parents sont donc interpellés, ils reconnaissent partiellement les faits. Ce petit garçon prenait des coups de ceinture, de chaussures et de câbles depuis deux ans.

Le petit frère âgé de 2 ans ne présentait pas de traces de coups, les deux enfants ont été placés. Le papa âgé de 54 ans, commerçant, et la maman, 44 ans, sans emploi comparaissaient ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Ils ont demandé un délai pour préparer leur défense, ils seront jugés le 8 septembre prochain.