Le garçon de 9 ans, porté disparu près de Saint-Gaudens en Haute-Garonne, retrouvé

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Gaudens recherchaient un garçon de 9 ans depuis dimanche. Un enfant dont on avait plus de nouvelles et qui avait disparu pendant la fête de village de Saleich, près de Saint-Gaudens, au sud du département de Haute-Garonne. Le petit garçon a été retrouvé vivant, selon le procureur de la République de Saint-Gaudens, Mr Christophe Amunzateguy, contacté par France Bleu Occitanie.

Dimanche soir, une fête de village s'est déroulée à Saleich, avec 80 personnes. Vers 4 h du matin, les parents ne trouvaient plus leur enfant. Ils se sont inquiétés et ont engagé des recherches eux-mêmes, puis ils ont prévenu la gendarmerie. Plus d'une centaine de gendarmes se sont finalement déployés et un hélicoptère, un PC sécurité a été mis en place.

A priori, l'enfant aurait emprunté le téléphone de sa mère pour appeler sa grand-mère, et lui demander de venir le chercher. Mais la grand-mère n'en a pas informé les parents. Elle est venu le chercher. L'enfant a été retrouvé ce lundi matin, vers 10h, il dormait tranquillement chez sa grand-mère.

Pas de piste privilégiée

Le procureur de la République de Saint-Gaudens restaite très prudent, il confirmait toutefois "la mise en œuvre de moyens pour retrouver un enfant". Pour le moment, aucune piste n’était privilégiée autour de cette disparation.