Aymeri, 9 ans, activement recherché par les gendarmes à Aigues-Vives

Aymeri, 9 ans, a disparu, ce dimanche 12 mai à 19h sur la commune d'Aigues-Vives (Gard). Les gendarmes quadrillent la zone depuis. Cet enfant est autiste et ne parle pas.

Aymeri est autiste non verbal

Aigues-Vives, France

Les gendarmes recherchent activement un enfant de 9 ans dans le secteur d'Aigues-Vives. Aymeri a disparu, ce dimanche 12 mai, les gendarmes ont mené des recherches toute la nuit de dimanche à lundi. Ce lundi matinune soixantaine de gendarmes et des équipes cynophiles, ainsi que des plongeurs quadrillent la zone proche de l'habitation du jeune garçon. Une zone qui se situe en limite d'Aimargues, proche du quartier de la garrigue sur la commune d'Aigues-Vives, indique sur son compte Facebook le président de la communauté de communes de Petite Camargue, et maire d'Aimargues, Jean-Paul Franc. Un hélicoptère survole également la zone en ce moment.

Un enfant autiste qui ne parlerait pas

Selon le Réseau HandiLib'30 qui diffuse la photo de l'enfant Aymeri "est autiste non verbal, il n’a aucun moyen de communication, il a probablement passé la nuit dehors". Il a quitté son domicile ce dimanche vers 19h : il a échappé à la vigilance de ses parents et serait sorti de chez lui en pyjama et pieds nus.

Si vous avez la moindre information, contactez la gendarmerie.