Un enfant de 9 ans se perd pendant plus de deux heures sur le plateau de Beille, en Ariège

Des parents ont perdu de vue leur enfant ce lundi 22 août en randonnée, sur le plateau de Beille en Ariège. Ce sont des randonneurs, appuyés par les gendarmes, qui ont retrouvé le petit garçon plus de deux heures plus tard.

Rester groupés en montagne. C'est le message délivré par le groupement de gendarmerie de l'Ariège ce lundi soir, après une intervention heureusement peu courante. Un enfant de neuf ans, qui randonnait en famille, s'est perdu sur le plateau de Beille pendant plus de deux heures en fin de journée.

Ses parents le perdent de vue

L'alerte a été donnée vers 17h30. Une famille qui randonne sur le plateau de Beille appelle les secours. Elle a perdu de vue son petit garçon de neuf ans dans sa progression. D'importants moyens de recherches sont alors déployés.

De gros moyens de recherche

L'opération est menée par la compagnie de gendarmerie de Foix (une quinzaine de gendarmes), associant le PGHM (peloton de gendarmerie de haute montagne) et son équipe cynophile. L'hélicoptère de la gendarmerie (Choucas 09) est également déployé. Enfin, de nombreux randonneurs ainsi que des cavaliers présents sur place sont associés aux recherches.

Plus de deux heures plus tard, et grâce aux randonneurs, l'enfant est retrouvé sain et sauf. Légèrement désorienté et choqué, il a vu un médecin, par précaution.

Rester groupés

Le groupement de gendarmerie de l'Ariège rappelle des règles essentielles en montagne. Il faut toujours rester en groupe, une randonnée présente toujours d'éventuels dangers. Notamment à la tombée de la nuit, avec des températures qui chutent en montagne.