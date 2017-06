Un enfant de 9 ans sérieusement blessé sur un manège mal entretenu à Nîmes

Le petit Noa s'est fait une entaille de 20 cm de longueur et de 3 cm de profondeur mercredi à Nîmes, en heurtant une partie métallique d'un manège qui n'était pas protégée.

Un enfant a été sérieusement blessé mercredi alors qu'il faisait du manège dans le centre ville de Nîmes (Gard). Noa, âgé de 9 ans, a du recevoir 19 points de suture aux urgences de l'hôpital Carémeau pour recoudre une énorme estafilade sur son mollet. Une blessure survenue alors qu'il montait sur un petit cheval, l'un des éléments du carrousel situé sur le square de la Couronne. Le gamin s'est profondément entaillé sur la partie métallique d'un marche-pied qui n'était pas du tout protégée.

C'est la Fête de la musique, il fait doux, il y a de l'animation dans les rues : Virginie décide d'aller faire une promenade avec son petit Noa. En passant sur le square de la Couronne, le bambin demande à sa maman de faire un tour de manège. Noa choisit le petit cheval. il s'installe et se rend compte que la bouteille qu'il a prise avec lui le gêne. Il descend quelques secondes pour la rendre à sa mère et c'est en remontant qu'il se fait une entaille de 20 cm de longueur et 3 cm de profondeur sur le mollet en heurtant une barre métallique.

La maman veut se retourner contre la responsable du manège et la mairie de Nîmes

Choquée par la blessure impressionnante, Virginie, la maman s'évanouit. Selon elle, la responsable du manège n'aurait pratiquement rien fait pour lui venir en aide. Ce sont des passants qui tentent d'arrêter l'hémorragie, avant d'appeler les secours. Le petit Noa recevra 19 points de suture. L'entaille est recousue, mais le bambin reste marqué selon sa maman.

Très en colère contre la responsable du manège, la maman s'est rendue au commissariat pour déposer une main courante. Elle a écrit au procureur de la République et envisage également de se retourner contre la mairie de Nîmes.

Une entaille de 20 cm de long et 3 cm de profondeur sur le mollet du bambin - xxx

19 points de suture ont été nécessaires pour recoudre l'entaille - xxx